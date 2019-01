TALLAHASSEE – La polizia ferma e arresta Chad M. Bom e James W. McMullen, due adulti armati e sospettati di taccheggio. Il loro fermo avviene in un parcheggio di un grande magazzino di Tallahassee nella capitale dello stato della Florida.

Ad un certo punto, la figlia di due anni esce a piedi nudi dal pick up e si mette ad emulare quello che ha visto fare poco prima dai suoi genitori: prima si dirige con le mani alzate verso i poliziotti che hanno ancora in mano le pistole.

Il video è stato girato da un passante ed ha fatto molto discutere sul web. Gli ufficiali, tuttavia, hanno permesso alla madre di avvicinarsi alla piccola e di prenderla in braccio. Chad M. Bom e James W. McMullen sono stati accusati di aver compiuto un furto all’interno del Bealls Outlet.

Il fatto è avvenuto lo scorso 17 gennaio. “Questo filmato dimostra la compassione che hanno i nostri ufficiali di polizia in servizio in situazioni intense. Sono molto orgoglioso del modo in cui operano e apprezzo il lavoro che questi uomini e donne compiono ogni giorno per mantenere la nostra comunità al sicuro ” ha detto John Dailey, il sindaco di Tallahassee.