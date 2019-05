ROMA – Nella contea di Walton in Florida, una donna si avvicina ad un’altra donna con lo scopo di rubarle il portafoglio. Le telecamere di sicurezza del supermercato in cui è avvenuto il furto hanno ripreso il momento esatto in cui una ladra ha rubato il borsello alla signora.

Il furto è avvenuto nel banco del frigo. La donna ha finto di avvicinarsi per cercare qualcosa. Poi ha atteso il momento giusto ed ha sottratto il portafoglio dalla borsa della donna.

“A che livello è arrivato il mondo quando non puoi nemmeno fare la spesa tranquillamente senza essere vittima di un furto?”, ha scritto l’ufficio dello sceriffo della Contea di Walton a corredo del video pubblicato in Rete. La donna, stando a quanto scritto su Youtube nella scritta che accompagna il video, è ancora ricercata.

Nel 2015, un ucraino senza casa e senza lavoro aveva rubato una confezione di wurstel e un pezzo di formaggio al supermercato. Il fatto era avvenuto a Genova: condannato a 6 mesi in primo grado (per un furto da 4 euro), si era visto la sua condanna confermata anche in Appello. Il clochard ucraino di 30 anni si era così visto confermare la pena a sei mesi di reclusione, con la condizionale, dalla corte d’appello. I giudici avevano anche confermato la multa di 160 euro già inflitta in primo grado.

Fonte: Youtube, Repubblica