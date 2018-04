FORT LAUDERDALE – La città di Fort Lauderdale in Florida viene colpita da un tornado.

Passeggeri bloccati all’eroporto riprendono quello che succede fuori reagendo con un certo stupore: sulla pista infatti sta volando di tutto. L’unica cosa che non volano e che restano saldi in pista sono gli aerei. Tutti voli sono stati infatti bloccati per colpa di due tornado, uno che ha colpito il centro della città ed un altro che ha colpito la periferia.

Il maltempo ha causato ritardi sia nelle partenze che negli arrivi aerei. Greg Meyer, portavoce dell’Hollywood Airport, ha dichiarato alla stampa locale di aver visto la tromba d’aria alzarsi verso le ore 16:30 nell’ala nordovest dell’aeroporto. Stando a quanto riportato, il tornado avrebbe provocato lievi danni a un aereo privato e avrebbe scaraventato alcuni trolley in mezzo alle piste. Nessuna persona avrebbe subito lesioni. Il divieto di decollo e atterraggio sarebbe cessato verso le 19, dopo che il tornado si è diretto a sudest.