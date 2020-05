Fragole nell’acqua calda per 30 minuti con il sale: ecco cosa succede

ROMA – Se immergiamo le fragole nell’acqua calda con del sale, da questi frutti uscirebbero dei vermi. La scoperta è stata condivisa su TikTok da diversi utenti con tanto di video.

Si tratta di un nuovo metodo utile a pulire la frutta? Verrebbe da pensare che ormai l’ acquisto in frutteria è stato fatto quindi tanto vale mangiarsele dato che, per quanto ne sappiamo, nessuno è mai morto per i piccoli vermi che si trovano nella frutta.

Diverse persone hanno però provato l’esperimento condividendo il video con il risultato. Krista Torres è una di loro. La ragazza ha pubblicato il video che mostra i vermi che escono dopo aver immerso nell’acqua salata per 30 minuti.

“Si sta muovendo. Eccolo” dice la Torres mentre solleva la fragola per riprenderla meglio.

“Oh mio Dio, mi viene da vomitare. Sono così disgustata in questo momento” ha aggiunto la Torres.

“Non credo che mangerò mai più le fragole” ha aggiunto una seconda persona. “Le vendite di fragole stanno per diminuire”, ha commentato un’altra persona ancora.

Altri ci scherzano su parlando di un apporto di “proteine ​​extra”. C’è chi racconta invece di acqua ammuffita non appena ha immerso le fragole.

Qualcun altro racconta di aver ispezionato la ciotola notando qualcosa che si muove nell’acqua. Qualcosa che attira la sua attenzione creando forte disgusto (fonte: Daily Mail, YouTube).