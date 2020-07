Frana di detriti e massi nel mare ligure: un pezzo della falesia del Castellaro, tra l’abitato di Camogli e Punta Chiappa, è crollato in mare.

La frana nella zona del Castellaro, vicino a Camogli (Genova), si è verificata la mattina di giovedì 16 luglio intorno alle 10 ed è stata ripresa in questo video rilanciato sui social e sul web.

Nel filmato si vede una nuvola di polvere e si sente un tonfo in mare. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Rischio frane nella zona

In quella zona, ai piedi della collina che dal Cenobio dei Dogi porta a San Rocco, un’ordinanza prevede il divieto di balneazione, di transito di imbarcazioni e sosta fino a 150 metri dalla riva proprio per il rischio di frane. Non è quindi consentito l’accesso alle piccole calette. Come ricorda infatti Genova24, quello delle frane è un fenomeno piuttosto comune su quel versante.

Alcuni anni fa, ricorda Genova 24, la proprietà del Cenobio dei Dogi, albergo che sorge a breve distanza dal versante, era dovuta intervenire per mettere in sicurezza a proprie spese una parte del costone roccioso vicino alla spiaggia privata, proprio per evitare il rischio di frane.

A postare su Facebook il video della frana della falesia del Castellaro è stato Alberto Campanella. (Fonti: YouTube, Corriere della Sera, Genova24)