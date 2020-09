Frana a Ventotene, isolate 15 case e un hotel. Il Comune: “Nei prossimi giorni probabile un altro crollo”

Isolate 15 case e un hotel.

Frana a Ventotene. Ecco cosa è successo.

A Ventotene un costone di roccia è franato in località Moggio di terra, verso Punta dell’Arco.

E potrebbe non essere finita qui.

Il Comune, infatti,avverte che dalle osservazioni dei geologi ci si aspetta un altro crollo nei prossimi giorni.

Un crollo anche di maggiore consistenza rispetto a quello avvenuto nella giornata di ieri, 21 settembre.

La raccomandazione dunque è ad usare la massima prudenza.

“L’Isola è un territorio fragile e le falesie in questione lo sono visibilmente – spiega il Comune -.

Anche perché compromesse da prelievi di rocce avvenute nei tempi passati, prelievi che si sono rivelati pericolosi nel tempo.

Si sta alacremente lavorando in queste ore, per creare un accesso pubblico sicuro e alternativo, in quanto la zona è stata chiusa e interdetta alla circolazione”.

Frana a Ventotene, la nota del Comune

“Nella giornata di ieri – si legge ancora nella comunicazione via Facebook del Comune – anche il Sindaco è personalmente intervenuto sul posto per allontanare le barche ormeggiate sottocosta.

Continua anche il costante lavoro della Capitaneria di Porto che si è adoperata e si adopera per far allontanare e tenere lontante le imbarcazioni dalla zona.

Si sta alacremente lavorando in queste ore, per creare un accesso pubblico sicuro e alternativo, in quanto la zona è stata chiusa e interdetta alla circolazione". (Fonti: YouTube, FanPage, Latina Today).