Francesca Cipriani, urla e lacrime per il fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip VIDEO (foto Ansa)

Francesca Cipriani virale sui social e su YouTube per una reazione quantomeno singolare alla dichiarazione d’amore del suo fidanzato. Infatti il compagno della Cipriani si è recato fuori dalla casa del Grande Fratello e ha dichiarato il suo amore attraverso un megafono. Non potendosi vedere dal vivo, ha pensato a questo stratagemma per poter comunicare con la fidanzata.

Francesca Cipriani ascolta il fidanzato ed impazzisce

Ma qui arriva il bello della storia. Non appena ha ascoltato il suo fidanzato – seppur a distanza – la Cipriani è letteralmente impazzita (come potete vedere nel video YouTube in fondo all’articolo).

Ha iniziato a saltare, a urlare, a piangere. Ripeteva, con una voce rotta dal pianto: “Ti amo, sei la mia vita. Per l’eternità!”. La Cipriani si è talmente tanto agitata che stava quasi per perdere i sensi.

Francesca Cipriani sul fidanzato: “Ora sono felice e non voglio perderlo”

Dopo essersi calmata, si è rivolta agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip dicendo: