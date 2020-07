Francesca Verdini, festa a sorpresa per la fidanzata di Matteo Salvini che compie 28 anni. La festa su un barcone galleggiante sul Tevere.

Francesca Verdini ha compiuto gli anni il 27 luglio scorso. Alla festa ha trovato i suoi amici, il papà Denis e diversi parlamentari della Lega.

La festa si è svolta su un barcone galleggiante sul Tevere a Roma.

La festeggiata e il leader della Lega sono arrivati a piedi passeggiando mano nella mano.

Appea i duesono stati avvistati dal barcone galleggiante è partito l’applauso e il coro “auguri-auguri”.

Alla festa c’erano un centinaio di ospiti.

Circa una trentina gli amici della ragazza a cui si sono aggiunti molti leghisti come Claudio Durigon e il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli.

Salvini a Un Giorno da Pecora risponde alla possiblità delle nozze

Lo scorso maggio, Salvini è stato intervistato ad Un Giorno da Pecora. A proposito del matrimonio ha detto:

“Lei sta già provando a convincermi a prendere un cane, e io sto resistendo..Ma sono un uomo molto fortunato”.

Salvini e i nuovi occhiali da vista

In quelle settimane si dibatteva sui nuovi occhiali da vista di Salvini: “Questo periodo nel suo look risaltano i suoi nuovi occhiali da vista, di cui ha parlato anche il governatore della Campania De Luca, il quale ha ironizzato sul colore della montatura…”

Il leader della Lega ha replicato:

“Gli occhiali sono marroni, li ha scelti Francesca e a me piacciono molto. Se De Luca non apprezza il colore dei miei occhiali mi spiace per lui, ma non devo andare alle sfilate di moda…” (fonte: Il Fatto Quotidiano, YouTube, Corriere della Sera).