Super gol in rovesciata di Renzi e il Prato vince. Francesco Renzi, figlio dell’ex premier, regala la vittoria al Prato in Serie D contro il Borgo San Donnino. L’attaccante firma il 2-1 con una prodezza in acrobazia. Il primo gol del Prato era stato segnato da Vincenzo Maione su rigore.

Renzi Jr e il passato alla Pistoiese

Renzi Jr ha militato nella primavera dell’Udinese e nell’ultima stagione aveva giocato in Lega Pro, nella Pistoiese.

Ecco come la società toscana lo aveva presentato: “La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Renzi. Nel biennio 2018/20 ha militato nella Primavera dell’Udinese facendo registrare 26 presenze tra campionato e coppa, dopo essersi precedentemente distinto nelle fila della formazione toscana dell’Affrico”, spiega il club in una nota.

L’attaccante si allenava agli ordini di Nicolò Frustalupi fin dai primi giorni della preparazione. Ben strutturato fisicamente (è alto 185 centimetri), con buoni piedi, si distingue per cifra tecnica e nel gioco aereo. Può essere impiegato come prima e seconda punta”.