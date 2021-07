Francesco Totti a Ventotene, tifosi in delirio bloccano le strade per un selfie col Capitano VIDEO

Francesco Totti e Ilary Blasi, assieme ad alcuni amici, hanno trascorso una giornata sull’isola di Ventotene. In pochi minuti si è sparsa la voce e i tifosi sono scesi in strada per tentare di scattare una foto e girare un video.

Totti a Ventotene, i tifosi in delirio bloccano la strada

Grande entusiasmo a Ventotene per lo sbarco di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ieri sera, martedì 27 luglio, è arrivato nell’isola nel tardo pomeriggio, giusto il tempo per un aperitivo in piazza e per una cena nel ristorante dell’isola resa celebre dal Manifesto di Altiero Spinelli: lo storico “Giardino”, gestito dalla famiglia Impagliazzo. Totti come al solito sorridente e disponibile, si è concesso per selfie e battute.

Ventotene bloccata per Totti

Al momento di andare via è stato letteralmente sommerso dall’affetto dei tifosi. Totti ha fermato la sua auto in strada per firmare autografi e posare per qualche foto. La moglie Ilary, divertita, ha ripreso tutta la scena fino alla “fuga” in barca.