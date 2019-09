Francesco Totti “santo” nello spot di “Romolo + Giuly” VIDEO

ROMA – Francesco Totti, nei panni di Santo Pupone da Porta Metronia, è il protagonista dello spot web della serie tv Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana che anticipa la seconda stagione in onda dal 16 settembre alle 21.15 su Fox (Sky, 112),

Il protagonista della serie Romolo (Alessandro D’Ambrosi, Un Medico in Famiglia), la cui fede romanista trapela in tutte le puntate, si affida al Santo Pupone da Porta Metronia, Francesco Totti, invocandolo con una preghiera per chiedergli aiuto nella riconquista di Roma.

Nello spot Totti si presenta vestito da Santo con un enorme cucchiaio di legno in mano e suggerisce a Romolo di far credere a tutti di essere scomparso. Totti consiglia a Romolo di ritornare in scena improvvisamente e sorprendere tutti con il famoso tiro a “cucchiaio”. “Una serie per tutti, pure per Totti” conclude il Santo Pupone da Porta Metronia.

Mentre nella prima stagione, il tormentato amore tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati sembrava potesse essere l’unico modo per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale Italiana, in questa seconda stagione vedremo un conflitto ancora vivo e sempre più estremo. Ironia e sarcasmo sono gli ingredienti principali di questa seconda stagione, enfatizzati dai suoi personaggi sempre più fuori dagli schemi e che ben rappresentano i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro Paese. (Fonte Fox Italia).