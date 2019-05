Francia, nel 1967 l’ultimo duello con le spade: a sfidarsi sono due politici

ROMA – Un video in bianco e nero pubblicato circa 10 anni fa e ripreso, in queste ore, dal Daily Mail, mostra l’ultimo duello a colpi di spade avvenuto in Francia. La sfida, un duello vero e proprio come quelli che avvenivano in antichità, è avvenuto il 20 aprile del 1967.

A sfidarsi sono due politici francesi: da una parte il sindaco socialista di Marsiglia Gaston Defferre e dall’altra il gollista Rene Ribière.

Tutto comincia dopo che Defferre urla a Ribière “Taisez-vous, abruti!” (“Zitto, stupido!” ndr) durante un dibattito nell’ Assemblea nazionale, il Parlamento francese. Defferre rifiuta di scusarsi e Ribière lo sfida a duello. Defferre accetta la sfida e in una proprietà privata a Neuilly-sur-Seine ad a ovest di Parigi avviene il duello. Ad officiarlo viene chiamato Jean de Lipkowskiin, allora Segretario di Stato francese per gli affari esteri.

Ribière deve sposarsi il giorno seguente: Defferre giura di non ucciderlo ma di volerlo ferire per così “rovinargli e di molto la sua prima notte di nozze”.

Ed effettivamente, Ribière viene colpito al braccio un paio di volte. Ribière, di 12 anni più giovane, non si tira però affatto indietro e prnde molto sul serio il duello: malgrado il colpo al braccio propone a Defferre di utilizzare spade molto più affilate. Quest’ultimo accetta e il politico gollista viene colpito una seconda volta. A fermare l’escalation è però Jean de Lipkowskiin che a questo punto interviene decretando la fine del duello.

Fonte: Youtube, Daily Mail