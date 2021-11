Francia, alle scuole elementari torna l’obbligo di mascherina per i bambini: sale tasso di incidenza Covid

In Francia torna l’obbligo di mascherina alle scuole elementari. Non in tutte le scuole del Paese, ma solo in quelli con maggor tasso di contagio. Obbligo anche per i bambini, oltre che per personale docente e non docente. I casi stanno salendo a un livello che evidentemente i governi locali considerano preoccupante.

Francia: obbligo di mascherina alle scuole elementari

Lunedì prossimo, al rientro a scuola dopo le due settimane di vacanze di Ognissanti, nelle scuole elementari di 39 dipartimenti francesi in cui il tasso di incidenza del Covid è tornato al di sopra di 50 casi su 100.000 abitanti, i bambini dovranno tornare a indossare le mascherine.

La spiegazione del governo francese

Lo ha annunciato il portavoce del governo, Gabriel Attal, dopo il Consiglio dei ministri. “Quando la situazione peggiora – ha spiegato Attal – ed ovviamente per motivi di sicurezza sanitaria, dobbiamo riattivare alcune misure che erano state revocate quando c’era un miglioramento”.