ROMA – Centinaia di ciclisti si sono trovati a terra mentre scendevano ad alta velocità lungo un ghiacciaio in Francia. L’impressionante video mostra il risultato della gara di downhill “Mountain of Hell” che si tiene ogni anno nel complesso sciistico Les Deux Alpes.

Oltre 700 ciclisti, tra professionisti e amatoriali, si sono impegnati nella gara di downhill, disciplina che prevede la discesa in bicicletta di territori montuosi, la mattina del 30 giugno. I ciclisti si sono lanciati da un ghiacciaio all’altezza di 3400 metri per proseguire la gara in picchiata per 900 metri in un percorso di neve e ghiaccio.

Qualcosa però, come si vede nel video, è andato storto e alcuni atleti arrivati a una difficile curva sul terreno ghiacciato hanno perso il controllo della bici finendo a gambe all’aria. L’effetto domino con gli altri ciclisti è stato inevitabile e così in centinaia sono finiti a terra. Secondo quanto riferito dai media locali, nessuno dei partecipanti è rimasto ferito in modo serio, ma molte delle bici sono andate distrutte nello scontro. (Fonte YouTube/chabertonvideo)