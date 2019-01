PARIGI – Paura per otto persone la sera di Capodanno quando la giostra è rimasta bloccata a 55 metri di altezza. L’incidente è avvenuto a Rennes, in Francia, dove un guasto al motore del braccio meccanico Bomber Maxx ha tenuto per 9 ore i malcapitati in ostaggio. Nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

In diversi video pubblicati sui social network è possibile vedere lo spettacolare salvataggio messo in atto a Rennes dai vigili del fuoco. Alcuni infatti si sono arrampicati sulla struttura e con l’aiuto di un elicottero sono riusciti a portare in salvo i due adulti e i 5 adolescenti rimasti bloccati per ore sulla giostra Bomber Maxx, un braccio metallico che offre una visuale panoramica sul centro della città.