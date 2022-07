Tragico incidente durante i tradizionali fuochi d’artificio della festa nazionale francese del 14 luglio. A Cholet, nella Francia occidentale, un “incidente di lancio” ha provocato la morte di un bambino di 7 anni e di sua sorella di 24, che gli stava a fianco. Ferite altre 7 persone, una in modo grave, fra le quali i genitori delle vittime, in grave stato di shock.

Francia, due fratelli uccisi da fuochi d’artificio caduti tra la folla

A Cholet, un comune francese, sono morti un bambino di 7 anni e la sorella di 24 durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio in occasione della Festa Nazionale del 14 luglio. Sette i feriti, di cui un 30enne ricoverato d’urgenza in ospedale. A provocare l’incidente è stato proprio lo spettacolo pirotecnico, a seguito del quale è stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo affidata alla sicurezza dipartimentale del Maine et Loire e alla polizia di Cholet. Le due vittime erano venute alla festa con i genitori, rimasti feriti anche loro, ma quando è accaduta la tragedia si trovavano a circa 50 metri dal punto in cui venivano lanciati i fuochi.

Aperta inchiesta su incidente

Il procuratore di Angers, Eric Bouillard, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo dopo l’incidente avvenuto attorno alle 23 di ieri sera su un campo adibito ai fuochi vicino allo stadio locale. Le due vittime assistevano allo spettacolo con i genitori e si trovavano a una cinquantina di metri dal luogo dove venivano sparati i fuochi. Secondo i testimoni, un razzo sarebbe finito sulla folla, esplodendo. Una delle ipotesi è che sia ricaduto inesploso seguendo una traiettoria sbagliata.