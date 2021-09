Francia, meteora illumina i cieli della Francia. Il video di una telecamera di sicurezza

Una meteora ha illuminato la notte della Bretagna, in Francia. Una telecamera di sicurezza piazzata su una diga nel porto di Arzal ha ripreso quello che sembra il passaggio di una meteora. Il bagliore, come si piò vedere dal filmato, per qualche secondo ha illuminato quasi a giorno la notte stellata intorno alla diga. Tutto è avvenuto domenica 5 settembre intorno alle 23:47.

Il precedente

Secondo l’Osservatorio di Parigi, l’ultimo evento simile a questo risale al 28 maggio scorso ed è terminato con una completa disintegrazione del frammento di corpo celeste. Il passaggio della meteora è stato avvistato anche in Inghilterra.

La meteora grande come una manciata di pietre. Le parole di Jim Rowe della UK Fireball Alliance

“La meteora – ha spiegato Jim Rowe della UK Fireball Alliance alla BBC – aveva probabilmente le dimensioni di una manciata di pietre”. Secondo Rowe “si è trattato di un pezzo di asteroide o cometa che è entrato nell’atmosfera a velocità piuttosto elevata e con un angolo abbastanza basso”.

L’astronomo Will Gater ha ricondiviso il video su Twitter e chiesto ad altri che hanno avuto modo di immortalare la palla di fuoco di inviare tutto il materiale al Meteor Network del Regno Unito. Quella luce blu intensa è stata una sorta di breve lampo: è durata pochi secondi ed è stata seguita da “un’enorme esplosione”.