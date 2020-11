Francia, picchiano il produttore musicale Michel Zecler: sospesi 4 agenti VIDEO

Francia, picchiano il produttore musicale Michel Zecler: sospesi 4 agenti.

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha chiesto oggi la sospensione dei poliziotti finiti sotto inchiesta per un pestaggio ai danni di un produttore musicale nero a Parigi.

Il video del pestaggio da parte degli agenti ha fatto il giro dei social network suscitando indignazione generale.

La vicenda cade in un momento in cui le violenze della polizia continuano a suscitare proteste in Francia, in particolare dopo la violenta evacuazione di centinaia di migranti che si erano accampati per protesta lunedì nel centro di Parigi, a place de la République.

Emmanuel Macron, furioso dopo aver visto il video

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha incontrato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, per “mettere i puntini sulle i” sulla vicenda.

Lo si è appreso da una fonte vicina al capo dello stato, secondo la quale Macron è rimasto “molto impressionato” dalle immagini dei tre poliziotti che si accaniscono sulla vittima.

Secondo le parole della fonte, citata dai media francesi, nel rivedere le immagini che hanno fatto il giro del web, Macron era “furioso”.

Ieri sera, sulla tv pubblica France 2, Darmanin ha annunciato che “una volta che i fatti saranno accertati dalla giustizia” i 4 poliziotti sotto inchiesta e già sospesi dal servizio, saranno esclusi dal servizio.

I 4 saranno interrogati, poi arriveranno i provvedimenti. (Fonti: Ansa, YouTube)

Attenzione: la visione del video è sconsigliata ad un pubblico sensibile.