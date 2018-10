PARIGI – Uno studente punta l’arma (una pistola ad aria compressa) contro la propria insegnante e la minaccia: “Mettimi presente”. E’ accaduto in Francia, nel liceo Edouard-Branly di Créteil. La pistola è a pochi centimetri dal volto della professoressa. “Metti via”, prova a dirle l’insegnante. La polizia ha aperto un’indagine e i due studenti che compaiono nel video sono stati arrestati. Gli investigatori stanno cercando l’autore del video.

L’episodio è accaduto al liceo Edouard-Branly di Créteil. Come riporta Le Parisien, nel video girato con il telefonino si vede il ragazzo puntare la pistola ad aria compressa alla testa dell’insegnante. Pare che prima le avesse intimato di metterlo “assente”, per poi correggersi e dire “presente”. L’insegnante non sembrerebbe spaventata, piuttosto stufa dell’atteggiamento prepotente e minaccioso dell’alunno.