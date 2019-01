ROMA – La bistecca d’oro da 1200 euro mangiata dal calciatore Franck Ribery scatena le critiche dei fan e lui li insulta. Una replica poco gentile, quella del calciatore 35enne e attaccante del Bayern Monaco, che l’ha portato a essere multato proprio dal club.

La vicenda inizia qualche giorno fa quando Ribery pubblica su Instagram un video in cui il noto chef e star turco Sal Bae gli cucina e serve una bistecca placcata d’oro a Doha, durante una sosta del ritiro invernale della squadra per cui gioca. Il conto è salatissimo, circa 1200 euro.

Immediata sui social l’ondata di critiche, compresa quella della giornalista Audrey Pulvar che su Twitter gli ha rimproverato di non aver rispetto di chi non ha i mezzi per mangiare. “Non vi devo nulla, tutto quello che guadagno lo devo a Dio, a me, ai miei genitori. Non mi venite a cercare quando faccio beneficenza. A chi mi critica auguro di fare una carriera più fortunata di quel che ora dimostra”, il senso più leggero della risposta.

I toni di risposta di Ribery sono stati però anche più duri, con tutti i critici, e così il 6 gennaio arrivata la multa del Bayern. Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club, ha spiegato: “Franck ha usato parole che non possiamo accettare come Bayern Monaco e da un nostro giocatore. Ho parlato con Franck per un lungo periodo e gli ho detto che avrebbe ricevuto una pesante multa. Ha accettato questa punizione”.