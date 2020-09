Il candidato sindaco per Trento, Franco Bruno è diventato famoso sui social per una intervista e per un video Youtube dove appare senza maglietta.

Franco Bruno, candidato sindaco a Trento, è diventato famoso nell’arco di poche ore soprattutto per un video di qualche giorno fa caricato sul suo personale canale YouTube.

Il 41enne è nato a Bolzano, ma vive ormai a Trento da 25 anni, dove quest’anno prenderà parte, con il suo movimento “La catena“, alle elezioni comunali.

“Non ho mai votato in vita mia ma – dice nel video -, ora mi candido perché il 21 settembre dobbiamo impedire in qualsiasi modo, in qualsiasi maniera di far ritornare queste persone che fanno finta di governare.

Invece non è così, ci stanno rovinando, se ne fregano di noi e quindi noi adesso, popolo italiano, loro faranno di tutto per cercare voti.

Ma io sono nato apposta, ho fatto questo movimento perché il 21 settembre voglio mettere il bastone fra le ruote a tutti.

“Soprattutto è un segnale molto forte, perché chi sta a Roma deve capire che stanno lì da 40 anni – dice ancora -, devono incominciare a fare le valigie e andarsene a casa.

Quindi, io adesso sono sceso in campo apposta per mettere i bastoni tra le ruote a questi individui che sono tutti belli puliti, profumati e vestiti bene e se andiamo indietro nella loro storia, sono persone che non hanno mai lavorato.

Io sono artigiano edile, ho aperto la partita iva a 19 anni, ho sempre lavorato, ho sempre costruito e loro mi hanno sempre portato impicci, burocrazie e casini”. (fonte TRENTO TODAY)