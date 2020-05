“Fratacchinoni e lanciafiamme” la parodia di De Luca spopola sul web

ROMA – Il governatore della Campania Vincenzo De Luca interpretato dallo showman, imitatore, attore e doppiatore Gennaro Calabrese dei CereBros.

L’dea del finto De Luca è nato per via delle (vere) conferenze stampa del governatore campano. I cuori infranti è la vera emergenza, secondo De Luca.

Si tratta di un video parodia che sta riscuotendo grande successo sui social complice anche la popolarità del presidente campano.

In un’Italia che prova a ripartire e a riconquistare una parvenza di normalità, Vincenzo De Luca si trasforma in un guru dell’amore e fa sentire la voce dei cittadini, mettendo al centro di questo primo “sketch-dibattito” uno dei più comuni e profondi dilemmi di sempre: esiste l’amicizia tra uomo e donna? E tra ‘fratacchioni’, ‘cinghialotti’ e ‘lanciafiamme’, il ‘guru-presidente’ dispensa consigli con la consueta schiettezza, lasciando in realtà poche speranze d’amore ai malcapitati utenti.

Scritto e diretto da Berardino Iacovone, il video è stato realizzato con la partecipazione del comico e imitatore Gennaro Calabrese e dell’attrice Carolina Eminente, corredato dalle animazioni di Chiara Rigoli e prodotto dalla RestArt Production di Stefano Bacchiocchi.

La nuova rubrica #LaPostaDelCuore andrà avanti per molto, con la reale possibilità di scrivere al ‘Presidente’ a lapostadelcuore@thecerebros.it (fonte: AdnKronos).