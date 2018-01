ROMA – Un trailer pubblicato su YouTube annuncia il ritorno di Friends e del suo storico cast che vede la partecipazione di Jennifer Aniston e Courteney Cox.

La serie tv è andata in onda su Nbc per dieci anni dal 1994 al 2004. Ora i protagonisti si ritrovano in un film che ha igà scatenato l’entusiasmo dei fan. Peccato però che in realtà non ci sia nessuna reunion all’orizzonte. La clip è stata ottenuta utilizzando spezzoni di show a cui gli attori hanno partecipato in passato. Una di queste è la serie Coughar Town di cui è stata protagonista Courtney Cox dal 2009 al 2015.