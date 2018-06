MANCHESTER – Una coppia è convinta di vivere con i fantasmi. Durante la notte, nella loro casa di Manchester, il frigorifero e la lavatrice si aprono da soli. Una telecamera montata in cucina [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e lasciata accesa per tutta la notte, lo scorso 13 e 14 giugno ha filmato l’eventio misterioso.

In questo appartamento, da due anni vive una coppia. Oltre all’apertura improvvisa delle porte, frigo lavatrice e altri elettrodomostici della cucina si muovono ed emettono strani suoni. Paul, 28 anni, al Daily Mail racconta di aver fatto in modo che frigo e lavatrice non si aprissero di notte. Ciò non è servito a bloccare lo strano fenomeno.

In una delle notti scorse, verso 1-30, Paul racconta di aver sentito la lavatrice emettere uno strano suono. Poi è scattato il tostapane.

Nella casa, prima di Paul viveva sua nonna. Che sia il suo spirito ad aleggiare nella casa? “Sono davvero sbalordito – racconta Paul commentando il video che ha ripreso -. Non ho smesso di tremare da quando l’ho registrato. Non so davvero cosa dire del filmato. Sono d’avvero spaventato”.