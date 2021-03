Frosinone, inseguimento della Polizia al go-kart: fuggitivo sfreccia tra le strade per più di un’ora VIDEO

Un folle inseguimento tra una volante della Polizia e un go-kart è avvenuto tra le strade di Frosinone, Veroli e Alatri. Un inseguimento durato più di un’ora che ha visto protagonista un uomo, senza casco, che, alla vista dei poliziotti che intimavano l’alt, si è dato alla fuga ad alta velocità, raggiungendo addirittura i 150 km/h.

Fugge dalla polizia a bordo di un go-kart: inseguimento dura un’ora

In provincia di Frosinone, nella tarda serata di lunedì 29 marzo, la Polizia ha intercettato un uomo che guidava un go-kart senza indossare il casco: alla vista dei poliziotti che intimavano l’alt, l’uomo si è dato alla fuga ad alta velocità. Immediatamente è iniziato un folle e pericoloso inseguimento, che ha coinvolto anche un’altra pattuglia della Polizia ed equipaggi dell’Arma dei Carabinieri.

Il fuggitivo per quasi un’ora ha cercato di seminare le pattuglie raggiungendo velocità elevate ed adottando, con manovre spericolate, una condotta di guida molto pericolosa dirigendosi verso le campagne di Alatri e Veroli, dove gli agenti sono poi riusciti a fermare la corsa del go-kart.

Il mezzo non immatricolabile e non idoneo alla guida su strada, è stato sottoposto a sequestro e il conducente, noto per diversi precedenti, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionato per violazione del divieto di circolazione, guida senza patente perché revocata, guida senza copertura assicurativa e per non aver rispettato l’alt intimato dagli agenti, oltre che ovviamente per la violazione delle prescrizioni contro il Covid. In totale ha accumulato sanzioni per più di 18mila euro.

Il video dell’inseguimento a Frosinone postato sui social dalla Polizia

In un video realizzato da una delle volanti della Polizia durante l’inseguimento, si sentono gli agenti che comunicano le strade percorse ai colleghi mentre cercano di raggiungere l’uomo a bordo del go-kart.

“Conosce pure le strade, sto pazzo esaltato. Io credo che comunque la benzina a breve gli finirà…. Credo eh, boh…”, si sente dire uno dei poliziotti.