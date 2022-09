Funerale Regina Elisabetta, ragno spunta sulla bara: social scatenati fra ironie e superstizioni VIDEO

Un ospite non invitato, che ha partecipato al funerale della Regina Elisabetta, ed è stato letteralmente il più vicino al feretro. Un piccolissimo ragno è infatti spuntato fuori dai fiori che adornavano la bara di Sua Maestà. Per tutta la cerimonia ha passeggiato indisturbato, amminando anche sul biglietto lasciato da Re Carlo III.

Ragno sulla bara della Regina Elisabetta, ironie e superstizioni sui social

La sua presenza non è passata inosservata e ha fatto il giro del mondo, ripresa dalle telecamere che hanno trasmesso in tutto il pianeta il funerale della Regina. Sono migliaia i post in cui si ricorda che il ragno è di buon auspicio. C’è poi chi ha anche fatto dell’ironia sull’accaduto: “È il ragno più famoso al mondo in questo momento”, si legge in un tweet. “Ehm, sei stato invitato, amico?” si chiede un altro utente. E poi ancora: “Immagina di essere un ragno in giardino e di addormentarti in una rosa – scrive una persona – . Quando ti svegli, allunghi tutte le gambette e ti rendi conto di essere improvvisamente nudo nell’Abbazia di Westminster, in cima alla bara della regina, di fronte a leader mondiali e miliardi di persone”.