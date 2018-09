DETROIT – Funerali show per Aretha Franklin e pure qualche momento di imbarazzo. A far parlare di sé è stato il pastore che ha officiato le esequie della regina del soul a Detroit: il reverendo Charles Ellis finito nella bufera per aver toccato il seno di Ariana Grande. Non di proposito, si spera. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

In un filmato rimbalzato sul web si vedono il predicatore e la cantante sull’altare del Greater Grace Temple, poco prima del suo contributo musicale. Il pastore la abbraccia affettuosamente ma la sua mano finisce un po’ troppo sopra la vita della cantante. Non solo, a far discutere è anche una battuta del reverendo, da molti giudicata razzista sul nome della Grande.

Il video che ritrae la scena ha iniziato a girare vorticosamente su Twitter, con tanto di hashtag #RespectAriana. Al punto che il pastore è stato costretto a scusarsi pubblicamente in una intervista con l’Associated Press: “Forse ho oltrepassato la soglia – si è giustificato – forse ero troppo amichevole o familiare, ma ancora una volta, mi scuso”.

Ellis ha anche chiesto scusa alla comunità ispanica per aver scherzato sul nome di Ariana Grande, dicendo che pensava fosse un nuovo piatto nel menu di Taco Bell, una catena di fast food americana.