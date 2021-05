Fuorionda Rai durante Atalanta-Juventus: “Fatta della polemica, ma non era fallo” VIDEO

Un fuorionda dei telecronisti della Rai durante Atalanta-Juventus, fa arrabbiare sui social i tifosi bianconeri che accusano la telecronaca della partita. Accusano anche la gestione della moviola in studio durante l’intervallo. In particolare sull’entrata di Cuadrado su Gosens da cui è partitolo il gol del vantaggio della Juventus, e su un presunto fallo di Rabiot in area ai danni di Pessina.

Il fuorionda della Rai in Atalanta-Juventus

Nel fuorionda captato da molti tifosi della Juventus e successivamente condiviso sui social, si percepisce Bruno Gentili. Il giornalista Rai dice: “La scivolata, quella credo abbia sollevato un po’ qualche polemica“. Il riferimento è all’intervento di Cuadrado su Gosens. “Beh ma non ha fatto fallo”, si sente rispondere. La voce dovrebbe essere quella di Marco Tardelli, presente a bordo campo per commentare la partita. “No – risponde ancora Bruno Gentili prima che l’audio sfumi definitivamente -, io infatti ne parlavo con Massimiliano (Saccani, ex arbitro in studio, ndr), secondo me c’era un po’ di foga eccessiva”.

Perché protestano i tifosi della Juventus

I tifosi della Juventus hanno protestato perché per tutta la partita e per tutto il periodo in studio nell’intervallo e nel post partita, non si è fatto altro invece che dire che fosse fallo di Cuadrado.

Atalanta – Juventus 1-2: la Juve vince la Coppa Italia numero 14

La Juventus ha vinto la Coppa Italia 2021. Nella finale di Reggio Emilia ha battuto l’Atalanta 2-1 (1-1 nel primo tempo). I gol nel primo tempo al 31′ di Kulusevski, al 41′ di Malinovskiy, nel secondo tempo al 28′ di Chiesa. L’albo d’oro della Coppa Italia: in vetta c’è sempre la Juventus che con il trionfo al Mapei Stadium va a quota 14 trofei. Nove quelle conquistate dalla Roma, 7 quelle dell’Inter e della Lazio, 6 per il Napoli, a 5 con il Milan ci sono Torino e Fiorentina. A 4 la Sampdoria, a 3 il Parma.