Rubano il suv spingendolo con un’altra auto, il furto in 10 secondi a Terlizzi (Bari)

Hanno rubato un suv spingendolo con un’altra auto, un furto mai visto prima a Terlizzi, in provincia di Bari.

A Terlizzi (Bari) ecco come rubano un suv parcheggiato. Uno lo spinge fuori dal posto auto, un altro in macchina lo spinge via dal parcheggio a tutta velocità, di fatto portandoselo a casa.

Un frutto talmente geniale quanto semplice, avvenuto in meno di 10 secondi proprio sotto gli occhi dei poveri proprietari del suv che dal balcone di casa hanno ripreso tutto ma non hanno potuto fare nulla per evitare che gli rubassero l’auto.

Dal balcone infatti i proprietari del costoso suv hanno provato a urlare dicendo ai due ladri di fermarsi: “Vi stiamo riprendendo, vi stiamo riprendendo”, urlano i proprietari con il cellulare in mano.

Dall’audio del video si sentono anche quelli che sembrano essere spari. Fortunatamente la macchina è stata ritrovata in campagna dai carabinieri.

Il tutto è comunque avvenuto in pieno giorno. A dimostrazione di come questa tecnica sia efficace e talmente rapida da attuarla addirittura sotto gli occhi dei proprietari dell’auto che i ladri hanno deciso di rubare.

D’altronde guardando il video sembra quasi una cosa elementare. La parte difficile semmai è quella di far fare le curve al suv semplicemente spingendolo con un’altra auto… (Fonte YouTube).