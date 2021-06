G7, giornalista Bbc allontanato dal suo tavolo dell’hotel per far spazio a Joe Biden e la moglie

Il giornalista della Bbc Jon Sopel e la sua troupe vengono allontanati dal loro tavolo dell’hotel in Cornovaglia in cui alloggiano, in modo che Joe Biden e la moglie Jill possano godersi un drink dopo aver incontrato Boris Johnson e la moglie Carrie.

E’ accaduto durante il vertice del G7 in Cornovaglia. Il giornalista della Bbc ha pubblicato il video del momento in cui è stato costretto a rinunciare al suo tavolo da pranzo per fare spazio al presidente degli Stati Uniti.

Jon Sopel: “E’ la prima volta nella carriera che mi succede”

Sopel, su Twitter ha spiegato: “E’ la prima volta nella mia carriera. Biden arriva e si siede al tavolo in un bar accanto a me e ordina un drink”. Sopel ha raccontato di essersi emozionato e di aver provato ad agire con nonchalance. Poi ha aggunto: “Spero di non rivelare segreti di stato ma Biden ha bevuto coca cola, la moglie un bicchiere di rosso. Nessuna birra o sidro o pasticcio in vista”.

Biden indossano abiti informali

Il video risale a ieri, giovedì 10 giugno. I Biden sono vestiti in modo informale con scarpe da ginnastica e jeans. Poco prima hanno incontrato Boris Johnson e sua moglie Carrie. La coppia si è recata nell’area all’aperto e si è rilassata dopo l’incontro bilaterale. La signora Biden, al termine dell’incontro ha voluto anche incontrare Wilfred, il figlio appena nato di Boris Johnson e di sua moglie.