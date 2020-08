Incendio in un treno merci carico di diesel a Llangennech, in Galles, Regno Unito. Evacuati i residenti

Incendio a bordo di un treno merci carico di diesel a Llangennech, in Galles, Regno Unito, nella notte. Grandi fiamme e colonne di fumo si sono innalzate sulla zona, e la polizia ha invitato tutti gli abitanti dell’area a lasciare le proprie case nel cuore della notte.

I video girati da alcuni residenti e postati sul web mostrano il cielo buio illuminato dal fuoco. Un testimone ha parlato anche di una “esplosione” dai rottami del treno.

Due impiegati a bordo del treno durante l’incendio sono rimasti feriti. Il rogo ha distrutto tre carrozze del treno. Ancora non è nota la causa dell’incendio.

La testimonianza

Il consigliere comunale Gary Jones ha raccontato alla BBC Radio Wales: “Pensavo che fosse andato a fuoco il pub locale. Sono uscito di casa per capire e ho visto l’area circondata dalla polizia. Gli agenti stavano facendo uscire tutti dalle proprie case. Quando mi sono avvicinato sembrava che il rogo stesse per spegnersi, ma a quel punto c’è stata una esplosione e le fiamme sono crescite. Erano altissime”.

“Alla fine – ha spiegato ancora Jones – le persone evacuate non sono state molte perché il luogo in cui il treno ha preso fuoco si trova alla fine del villaggio. Penso siano state un centinaio le persone che hanno dovuto abbandonare casa”. (Fonte: The Mirror, The Telegraph, YouTube)