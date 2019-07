ROMA – La strada più ripida del mondo è la Ffordd Pen Llech, una via che si trova nel comune di Harlech in Galles. A stabilire questo bizzarro record sono stati i giudici del Guinness World Records che hanno verificato il 37,5% di gradiente della località britannica.

La strada di harlech ha battuto il precedente record di Baldwin Street, una via della città di Dunedin che si trova in Nuova Zelanda: la strada, in questo caso ha una pendenza massima pari al 35%.

L’ imprenditore britannico, storico dell’architettura e scrittore Gwyn Headley, ha guidato la campagna della città gallese per rivendicare il titolo. L’uomo ha dichiarato di sentire sollievo e gioia dopo la premiazione da parte del Guinness dei Primati: “Mi dispiace per Baldwin Street e per i neozelandesi, ma la più ripida è la più ripida” ha detto scherzando Headley in una breve intervista al Guardian.

Nel 2015, sulla strada di Baldwin a Dunedin, tre ragazzi si lanciarono col triciclo giù per la strada lunga 350 metri, per testare in discesa la strada ripida. Si tratta di un percorso che, in uno spazio molto breve, passa da un’altitudine di 100 metri sopra il livello del mare a 30 metri. Il tratto superiore della strada è molto ripido e la superficie è in cemento, mentre quello inferiore è leggermente meno ripido ed asfaltato. In ogni caso non proprio la strada ideale su cui andare ad esercitarsi sulle due ruote. Invece questo gruppo di giovani neozelandesi l’ha fatto: ha preso il triciclo ed ha percorso la strada in discesa.

Fonte: Youtube, The Guardian