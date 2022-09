Gattino di 10 settimane gettato dal finestrino dell’auto, il micio muore per lo choc VIDEO

Un’auto si ferma e all’improvviso dalla vettura qualcuno getta via un gatto dal finestrino. Qualche istante e la macchina riparte via. Il gattino poi, totalmente in confusione, zoppica, prova a fare qualche passo ma poi crolla a terra e muore. Tutto è avvenuto in Summerfield Road a Bradford, nel Regno Unito.

Il video

Un residente ha poi trovato il corpo del gattino e ha deciso di esaminare le telecamere a circuito chiuso della propria casa. Poi ha chiamato un ente benefico per la protezione degli animali.

“Un esame veterinario iniziale ha rivelato che l’animale aveva una zampa anteriore rotta e un’ernia tra le zampe posteriori coerente con un colpo ricevuto tra le gambe. Traumi e ferite che aveva già ricevuto prima di venire scagliato in modo crudele dall’auto – racconta un ispettore– . Questo video è disgustoso: il povero gattino indifeso di 10 settimane viene sbalzato fuori dall’auto e fa alcuni passi prima di morire per strada, probabilmente per lo choc”.

Clicca qui per guardare il video.