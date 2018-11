ROMA – Tutti pazzi per il gatto rosso. Cinque cuccioli di golden retriever non riescono a trattenere il loro entusiasmo e amore per il rosso gattone, dall’aria tutt’altro che materna. Ma a loro non interessa, continuano a riempirlo di baci.

Nel video caricato su Facebook, ma anche sugli altri social network, si vedono i cinque cuccioli di golden retriever accerchiare il gatto rosso che non sembra molto felice della cosa. Nonostante sembri un po’ diffidente, è impossibile resistere a tanto amore.

I cuccioli lo circondano e iniziano a riempirlo di morsi e leccatine alle orecchie. Tanti, troppi baci fino a quando il malcapitato e amato felino non viene portato via.