Gaza, famiglia chiusa in casa durante i bombardamenti: le urla e i pianti dei bambini VIDEO

Le urla e la paura di una famiglia con dei bambini chiusa in casa durante i bombardamenti a Gaza. E’ il video che arriva direttamente da Gaza, dove è in atto la guerra.

Guerra tra Israele e Hamas che è entrata in una nuova fase con l’offensiva lanciata nella notte dalle forze aeree e terrestri dello Stato contro l’enclave palestinese. Non un’invasione, come ha precisato l’esercito dopo “un errore di comunicazione” sull’ingresso di truppe nella Striscia di Gaza, ma intensi bombardamenti dell’artiglieria e dei caccia a cui il movimento islamico ha risposto con il lancio di oltre 50 razzi verso le città costiere di Ashdod e Ashkelon e vicino all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Più di 160 caccia hanno bombardato nella notte 150 obiettivi di Hamas nel Nord di Gaza, ha riferito l’esercito israeliano, aggiungendo che i bombardamenti notturni hanno preso di mira le infrastrutture sotterranee del movimento di resistenza islamica.

Gaza, 119 i morti tra cui 31 bambini

Il bilancio aggiornato a Gaza è di a 119 morti, tra cui 31 minorenni e 19 donne. I feriti sono più di 800. Si tratta della più grande operazione contro Gaza dall’inizio della nuova escalation militare. Israele ha effettuato 50 ‘round’ di bombardamenti terrestri e aerei in 40 minuti, ha riferito l’esercito, spiegando che negli attacchi sono stati utilizzati 160 aerei, artiglieria e fanteria. Le milizie palestinesi hanno lanciato all’alba altri 50 razzi verso Israele.

L’esercito israeliano ha confermato che le sue truppe non sono entrate nella Striscia, dopo le notizie che indicavano l’inizio di un’offensiva di terra. “C’è stata una mancanza di comunicazione interna”, ha dichiarato il portavoce militare Jonathan Conricus, che si è assunto la responsabilità.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.