GAZA – La giornalista Hoda Abdel-Hamid lavora per l'emittente araba Al Jazeera ed è nota per essere sempre in prima linea. La donna è stata sfiorata dalla morte per ben due volte in poche ore mentre stava facendo un reportage da Gaza.

La donna prima viene sforata da un proiettile, poi viene quasi colpita da una granata che sembra avere al suo interno gas lacrimogeno o qualcosa di simile, a giudicare dalla reazione della Hamid.

La granata viene sparata dai droni di Israele: la giornalista indossa un elmetto che la protegge ed anche un giubbotto antiproiettile. Nel secondo caso, viene salvata da un collega che la trascina via.

La reporter ha pubblicato le immagini su Twitter con il commento: “Prendere di mira i giornalisti non risolverà il problema di Gaza”.