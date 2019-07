ROMA – Tenta di incendiare una sinagoga ma prende fuoco.

Tristan Morgan, dichiaratamente antisemita, aveva tentato di dare fuoco alla sinagoga di Exeter, città nel Sud dell’Inghilterra, lo scorso 21 luglio del 2018. In occasione della sua condanna, la polizia ha deciso di pubblicare le immagini del suo goffo tentativo che, per fortuna, non ha causato vittime né feriti.

Morgan, 52 anni, è stato riconosciuto colpevole di incendio doloso e atti terroristici e per questo è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico dove sarà monitorato dalla polizia per diversi anni.

