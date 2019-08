ROMA – Un video mostra l’orribile momento in cui un malvivente mozza a metà l’orecchio di un poliziotto: un’aggressione che gli costata otto anni di galera “per aver usato i denti come un’arma”. Nello scioccante filmato delle telecamere a circuito chiuso si vede Louey Kostromin che come un forsennato si lancia contro un poliziotto mentre altri agenti cercano di bloccarlo.

Il 37enne doveva tornare in carcere e gli agenti della libertà vigilata lo stavano arrestando a Northampton il 6 agosto 2018. Ma Kostromin ha afferrato l’agente Callum Burke per la gola e lo ha morso ripetutamente, strappandogli metà dell’orecchio, una ferita che ha richiesto otto punti di sutura.

Non pago, ha picchiato un altro ufficiale rifilandogli un pugno in faccia. Kostromin, senza fissa dimora, è stato sbattuto in carcere, accusato di gravi danni fisici e aver aggredito un agente mentre svolgeva le sue funzioni, è stato condannato a otto anni di galera. (Fonte: Daily Mail)