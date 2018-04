ROMA – Gene Gnocchi ironizza sullo stallo in Parlamento dopo i risultati delle elezioni del 4 marzo.

Nelle sue gag per Di Martedì, il programma del martedì sera di La7 condotto da Giovanni Floris, il comico ha tirato in ballo Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Nella prima gag ha inscenato una telefonata fatta al leader di Forza Italia:

Pronto Silvio? Ciao sono Gene. Senti qui bisogna trovare una soluzione e formare un governo entro fine aprile, perché il 2 maggio c’è Roma-Liverpool e Mattarella vorrebbe guardarsela in santa pace. Quindi tu devi risolvere questo problema coi Cinquestelle: o cominci a far funzionare la tua macchina del fango e fai venir fuori qualche foto scottante sui grillini , per esempio una foto di Di Maio al mare su un pedalò con indosso una canottiera sporca di sugo, o una foto di Toninelli che gira per casa con i bigodini, o un video con Di Battista a Cuba che si fa fare un messaggio da Gianni Minà, oppure l’alternativa è che i grillini te li fai amici ed entri nelle loro grazie. E poi basta così poco per entrare nelle grazie dei grillini: fai approvare una legge sul conflitto di interessi, perdi tutte le tue aziende, confessi che hai dei fondi neri, confessi che sei colluso con la mafia e già che ci sei confessi anche che sei il colpevole del delitto di Avetrana ed è fatta. Cosa ci vuole? Dai pensaci ciao ciao ciao ciao.

Nella seconda clip Gene Gnocchi ha ironizzato sul Vinitaly, la kermesse dei produttori di vino che si tiene a Verona, vero luogo di ritrovo dei politici in questi giorni.

Hai visto, Giovanni, che poi in queste ore il centro della politica si è spostato al Vinitaly. Direi che luogo migliore per fare politica non ci sia. Anzi secondo me bisognerebbe fare tre giorni di parlamento e 362 di Vinitaly. E infatti ecco cosa è successo: la Casellati è entrata sobria

ed è uscita con il mandato esplorativo. La Meloni è entrata razzista ed è uscita con un Nero

D’Avola. Pietro Grasso è entrato e uscito e non se ne è accorto nessuno. E poi guarda come sono usciti Di Maio e Salvini. Sono entrati ubriachi e sono usciti ubriachi fradici e alleati.