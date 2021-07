Genitori lasciano figlia di un anno sulla ciambella ma la corrente la porta via, recuperata ad un km dalla costa VIDEO

Una coppia di genitori si è distratta e ha lasciato la figlia di un anno da sola su una ciambella gonfiabile in mare. Ma la forte corrente ha portato via la piccola, arrivando ad un miglio di distanza dalla spiaggia, e solo l’intervento della guardia costiera ha evitato che succedesse il peggio.

Bambina sulla ciambella finisce al largo, recuperata ad un miglio dalla costa

La vicenda è accaduta in Tunisia, dove la famiglia stava trascorrendo una giornata in spiaggia a Kelibia nella costa nord orientale del paese. I media locali riportano che i genitori della bambina si sono distratti mentre la piccola era da sola in acqua, non accorgendosi che la corrente la stava portando sempre più lontana. Non appena i genitori si sono resi conto di quanto successo hanno chiamato la Protezione Civile per salvare la vita della piccola.

In un video è stato ripreso il momento del salvataggio della piccola. Nel filmato è visibile la bambina ancora dentro la ciambella gonfiabile rosa con il suo costume intero che viene avvicinata ad un jet ski da un uomo in acqua. Non appena arriva abbastanza vicina al mezzo, viene sollevata dalla ciambella e viene messa in sicurezza.