Genova, festino abusivo su uno yacht incostudito: sopresi in mutande nella barca VIDEO

Un uomo è stato scoperto in mutande a bordo di uno yacht ormeggiato al porto di Genova dopo un festino clandestino. Con lui c’erano un altro ragazzo e una donna. I tre sono però stati scoperti da un amico del proprietario dell’imbarcazione, che ha ripreso la scena con il suo smartphone. Un video ormai diventato virale sul web.

Genova, festino abusivo su uno yacht incostudito: video virale

Un imprenditore che si trovava in vacanza in Trentino era stato avvertito della presenza di alcune persone sulla sua barca ormeggiata a Genova. A quel punto ha chiesto a un uomo di fiducia di andare a controllare la situazione. Quest’ultimo, armato di smartphone, è entrato nello yacht scoprendo due uomini e una donna al termine di un festino. Immediatamente avvertita la Guardia di Finanza che ha identificato i tre abusivi.

Festa abusiva sullo yacht, uomo scoperto in mutande

Il video ha fatto presto il giro del web. Adesso i tre protagonisti dell’episodio rischiano la denuncia per violazione di domicilio. “Cosa ci fai qui? Vieni subito fuori!” afferma l’autore del video. L’intruso, ancora in mutande, chiede scusa e implora che non gli venga fatto del male. Il tutto condito da bestemmie, insulti e uno schiaffo.