Genova, Fratelli d’Italia: “Il divieto di assembramento per Conte non vale?” VIDEO

ROMA – Assembramento a Genova nel giorno del completamento del nuovo ponte firmato Renzo Piano?

La denuncia è firmata Francesco Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia.

Deputato di Fratelli d’Italia che su Facebook scrive:

“Conte non deve aver capito quello che ha imposto agli italiani. Il divieto di assembramento per lui non vale? Mette a rischio chi lavora con lui e gli operai? O ha l’antidoto Anpi che immunizza dalle leggi e dalla Costituzione?”.

Lo scrive, il deputato di Fratelli d’Italia, mostrando alcune foto della passerella del premier Conte a Genova nel giorno del completamento del nuovo ponte firmato Renzo Piano.

Assembramento?

In effetti, guardando le immagini, la situazione sembra un po’ sfuggita di mano.

Nelle immagini (qui le foto pubblicate per esempio dal Secolo d’Italia) si vede in effetti un po’ troppa gente.

La scena, mandata in diretta anche a L’Aria che Tira, ha colpito la conduttrice Myrta Merlino.

Conduttrice che ha anche invitato il suo inviato, che in quel momento stava seguendo Conte, ad allontanarsi dalla calca di giornalisti e fotografi.

“Posso dire una cosa? Non me ne frega niente. Preferisco non sentire Conte e non averti in quell’assembramento.

La trovo una cosa del tutto ridicola”. (Fonte: Facebook, YouTube, Il Secolo d’Italia).