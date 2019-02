GENOVA – Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Genova, in via alla Chiesa di Murta, domenica 3 febbraio per una grossa fuoriuscita di gas da un matanodotto da 40 cm di diametro e a 12 atmosfere ridotte a 9 per poter effettuare la riparazione. Cinque case sono state evacuate per sicurezza. I condomini della città sono rimasti senza riscaldamento per tutta la notte: gas solo per cucinare./ Courtesy Vigili del fuoco

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev