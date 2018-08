GENOVA – Dopo il crollo del ponte Morandi sull’A10 a Genova, quello che si vede è un vuoto, un pezzo di autostrada di oltre 100 metri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che non c’è più. Le immagini riprese dall’elicottero, mostrano il punto in cui il pilone alto 60 metri del ponte Morandi ha ceduto inghiottendo un pezzo di autostrada. Il ponte univa il centro di Genova con la riviera di Ponente.

Si vede chiaramente dall’alto la portata della tragedia, con un crollo di quello che era il ponte più famoso e trafficato della città ligure.

Le immagini aeree sono riprese dai vigili del fuoco e finite su Twitter, confermano che le campate del ponte Morandi hanno investito in prevalenza l’area del torrente Polcevera e la ferrovia, colpendo, tra gli edifici sottostanti, il centro Amiu e un’altra palazzina. Sono rimaste in piedi, invece, le campate laterali del viadotto che sovrastano, oltre ad Ansaldo Energia, almeno quattro grandi condomini con decine e decine di appartamenti. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.