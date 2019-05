COMO – Un pranzo con George e Amal Clooney nella loro Villa Oleandra sul lago di Como. Questo il premio messo in palio al concorso di beneficenza indetto dalla coppia più glamour di Hollywood.

L’iniziativa è stata lanciata dall’attore americano con un video di un paio di minuti sulla piattaforma di raccolta fondi Omaze. I soldi saranno devoluti alla Clooney Foundation for Justice. In cambio, il fortunato vincitore e un suo accompagnatore voleranno in Italia per il tete-à-tete con la coppia. Incluso nel ‘pacchetto’, anche una foto insieme ma non il soggiorno nella villa; al suo posto, una stanza in un albergo a quattro stelle della zona.

Nella clip di presentazione del concorso di beneficenza George scherza sulla carriera e la popolarità della moglie, considerata il ‘polo attrattivo’ della coppia. “Ciao, sono George Clooney e sono qui per invitarvi a venire in Italia con me e mia moglie”, afferma, ma subito una voce fuori campo lo invita a “seguire le battute”. E lui ricomincia: “Ciao, sono il marito di Amal Clooney e avremmo il piacere di avervi con noi sul Lago di Como”. L’occasione è un invito per due per un pranzo con Amal, “avvocato di fama mondiale per i diritti umani, docente di giurisprudenza e pensatore leader del concetto di giustizia in tutto il mondo”, e “me, attore”.

Recuperando la scena, Clooney ricorda di essere stato designato “per due volte da People come l’uomo più sexy vivente”, elenca tutti i ruoli recitati nei suoi trent’anni di carriera, da ER alla serie Ocean, accenna a un “numero di casa di Brad Pitt” che però “non posso dare”, prima di chiudere invitando ad andare sulla piattaforma e fare una donazione per la ​Clooney Foundation for Justice. (Fonte: Agi)