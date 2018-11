Germania-Olanda, arbitro piange a fine partita: Van Dijk lo consola in campo

GELSENKIRCHEN – La Nations League vede in campo il match tra la Germania e l’Olanda. Virgil Van Dijk, capitano dell’Olanda, a termine del match si mette a consolare l’arbitro rumeno Ovidiu Hategan che era stato informato di un grave lutto familiare prima della partita.

Il difensore ha poi spiegato il perché del suo gesto: “Ho visto dal suo volto che stava iniziando a piangere, perché purtroppo sua madre è morta di recente. Io non ho fatto altro che dirgli di essere forte e che aveva fatto un buonissimo lavoro in partita. Lo reputo un piccolo gesto, ma spero davvero che gli sia stato un po’ d’aiuto”.

Van Dijk milita nel Liverpool. Proprio negli ultimi minuti di gioco aveva segnato uan rete, facendo terminare il match con il punteggio di 2-2. Grazie a questo risultato l’Olanda vince il gruppo 1 della Lega A ed accede alle Final Four con Inghilterra, Portogallo e Svizzera. La Germania è invece retrocessa nella serie B. Davvero un 2018 da dimenticare per i tedeschi.

Referee Ovidiu Hategan lost his mother shortly before Germany vs. Netherlands last night, but decided to go ahead with the game.

