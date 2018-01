ROMA – Cosa succede se una persona va allo stadio con la maglietta della Juve, quando in campo gioca la Roma? Il comico Giacomo Carolei, conosciuto su YouTube con l’account “Ciao belloni”, ha deciso di sfilare nei dintorni dello stadio Olimpico di Roma con la maglia della Vecchia Signora. Le reazioni non sono state molto cortesi: molte persone che stanno fuori lo stadio per vendere magliette ed altri gadget, consigliano vivamente a Carolei di cambiare strada per il suo bene.

“Volevo mandare un segnale distensivo” spiega lui. “Distensivo? Al 118”, scherza un tifoso romanista. Qualcuno chiede al giovane se sia un autolesionista. “Vai con sta maglietta sotto la Curva Sud? Te vuoi fa mena?”, aggiunge un altro.

C’è poi chi fa le corna, chi lo insulta a distanza chi addirittura sputa, chi minaccia di ficcargli la maglietta in quel posto. Siamo ancora nel campo degli sfottò anche se il confine che trasforma sfottò in violenza non è poi così lontana.