Il consigliere comunale in diretta streaming mentre fa la doccia. Accade a Gianluca Corrado, consigliere M5s del Comune di Milano che ha pensato bene di darsi una rinfrescata, mentre era in collegamento con la Commissione Ambiente. Peccato però che si sia dimenticato la telecamera accesa.

Una scena a dir poco esilarante, con il consigliere inquadrato a torso nudo nel bel mezzo del consesso istituzionale, mentre maggioranza e opposizione continuavano a discutere, senza scomporsi, del Piano Clima.

Immagini “compromettenti” che non potevano certo passare inosservate. Il primo a rilanciare il video è stato il sito Dagospia con tanto di commento sarcastico: “La politica nel cesso – si legge – Avevano detto che avrebbero fatto pulizia: dalle parole ai fatti”.

Gianluca Corrado, le scuse

Corrado, 44 anni, professione avvocato, ha poi spiegato cosa è successo parlando con il quotidiano Il Giorno: “Ieri mattina ero in Tribunale per un’udienza – ha detto – sono tornato a casa di corsa per seguire la commissione, ho tolto la giacca e la cravatta e mentre seguivo i lavori mi sono dato una sciacquata perché poi dovevo tornare in Tribunale”.

Di qui la svista: “Per sbaglio ho lasciato la telecamera accesa mentre mi trovavo in bagno. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, ma sinceramente ho visto di peggio”.

Corrado derubrica la vicenda a semplice “cappellata” e respinge le accuse di scarso rispetto istituzionale. Del resto, in epoca di pandemia, in tanti si sono scoperti per così dire multitasking, sbrigano anche altre faccende tra un meeting e l’altro in video conferenza. Così fan tutti, anche i politici. (Fonti: Dagospia, Il Giorno).