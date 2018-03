ROMA – Gianluca Vacchi si autocelebra tatuandosi il suo volto sulla schiena. E chi se non Capitan America poteva tatuare la sua schiena? A scriverlo è Vacchi stesso a margine del video Instagram in cui mostra il suo ultimo tattoo: “I supereroi trattano solo con i supereroi”.

Ma cosa si è fatto incidere esattamente l’imprenditore bolognese sulla sua pelle? Se stesso, con il dito indice davanti alle labbra come a voler mettere tutti a tacere. Vacchi è un imprenditore, nato a Bologna il 5 agosto del 1967, noto al mondo del web per i suoi balletti, le sue storie d’amore e per i video in cui mostra la cura di se stesso e del suo corpo. Vacchi ha un ego smisurato per sua stessa ammissione, la passione per belle donne e per la bella vita e molto denaro da spendere ed esibire.

Vacchi nasce molto bene: la sua famiglia produce oggetti di nicchia ma indispensabili, in sostanza le macchine che confezionano prodotti cosmetici e farmaceutici. Si tratta di un’azienda leader a livello mondiale.