Gianluca Vialli, discorso motivazionale da brividi prima della finale tra Italia e Inghilterra VIDEO. L’amico fraterno di Roberto Mancini ha saputo tirare fuori dai calciatori il meglio di loro con un discorso da pelle d’oca. Infatti il video, svelato in anteprima dalla Rai, è diventato virale sui social network nel giro di pochissimi minuti.

Gianluca Vialli, ecco cosa ha detto nel discorso prima di Italia-Inghilterra

«L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanza. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta».

Gianluca Vialli e lo staff azzurro, uno dei segreti dell’Italia di Roberto Mancini

E’ fuori discussione l’importanza di Roberto Mancini e del suo staff nel trionfo azzurro. Un trionfo che nessuno si aspettava e che è arrivato grazie al lavoro portato a termine dai dirigenti azzurri. Infatti Mancini si è circondato non solamente da amici ma anche di persone con grande carisma e competenza calcistica. Vialli, Evani, Lombardo, Salsano, De Rossi e tutti gli altri (video YouTube).